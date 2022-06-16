Müşteri bulacaktı

Suna ERDEN

Türkiye’nin Gaziantep ilinden 11 bin 500 liraya aldığı 75 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi ülkeye sokmaya çalışan Ziya Burçin Erbay (36) Ercan Havalimanında yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı tutuklama talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi iki ayrı paket halinde iç çamaşırı içerisinde ülkeye sokmaya çalıştığı belirtildi.

Zanlının ifadesinde uyuşturucunun bir kısmını içeceğine bir kısmını ise müşteri bulması halinde satacağına dair itirafta bulunduğu açıklandı.

İbo’dan aldı

Duruşmada olguları aktaran polis, 14 Haziran 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan Ziya Burçin Erbay’ın üzerinde yapılan kontrolde iç çamaşırı içerisinde iki paket halinde 75 gram methamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının uyuşturucuyu siyah bant ve naylona sarıp paketlediğini açıkladı.

Gözaltına alınan zanlının sorgulandığını belirten polis, methamfetamini 14 Haziran 2022 tarihinde Gaziantep'te daha önceden tanıdığı ve uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği İbo isimli bir şahıstan

11 bin 500TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddenin bir kısmını içeceğine bir kısmını ise müşteri bulması halinde satacağına dair itirafta bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.