Haspolat’ta korkutan kaza

Onur ULAĞ



Başkent Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesi yakınlarında dün bir beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında büyük şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Maddi hasarla atlatılan kaza, Haspolat alt geçidi olarak bilinen bölgede dün saat 13.20 sıralarında yönetimindeki JJ 847 plakalı yüklü beton mikseriyle seyreden Azmat Yangıbayev’in (E-28), sağa meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kazada devrilen mikserin içerisindeki beton harcı dökülürken şans eseri yaralanan olmadı.