Cengiz Han yakalandı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Boğazköy’de, reklam panolarının altına 280 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ile 180 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bıraktığı tespit edilen Cengiz Han Topacık dün tespit edilerek nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, 1 Ekim 2020 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Boğazköy’de, Şht. Şenay Özdayı Caddesi üzerinde bulunan reklam tabelaları altına zanlı Cengiz Han Topacık tarafından bırakılan 10 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 280 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 3 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bırakıldığının tespit edildiğini söyledi.

Kiralık araçla almaya geldiler…



Döşenci, zanlı Topacık tarafından bırakılan paketlerin tespit edilmesi üzerine pusu kurulduğunu ve olay yerine ZRH 367 plakalı kiralık araç ile gelen zanlı Smart Orıtsetımyın Abiyere’nin makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını, aynı araç içerisinde bulunan ve şuan aranmakta olan şahsında kaçtığını aktardı. Yapılan ileri soruşturmada ZRH 367 plakalı aracın Girne’de, Şht. Cavit Salih Sokak üzerinde park halinde bulunduğunu anlatan Döşenci, aracın içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet ucu yanık sarma sigara ve 4 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Kaçan şahıs aranıyor

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve kayıp emareler olabileceğini belirten Döşenci, ilk etapta tutuklanan ve aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı Smart Orıtsetımyın Abiyere’nin ardından zanlı Cengiz Han Topacık’ın da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.