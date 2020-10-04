Otopsi yapılacak

Onur ULAĞ

Lefkoşa Türk Belediye Orkestrasında görev yaptığı öğrenilen 38 yaşındaki Fatih Girgin’in zamansız vedası ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Girgin’in cansız bedeni önceki gün kalmakta olduğu öğrenci yurdunda bulundu.

Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalan Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’nda yan flüt çalan Fatih Girgin (E-38), önceki gün 15.30 sıralarında kalmakta olduğu odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Girgin’in ilk yapılan incelemelerde vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

Ölüm nedenini otopsi belirleyecek

Girgin’in Girne’de yaşadığı ve bir çocuk babası olduğu ve çevresi tarafından çok sevilen biri olduğu öğrenilirken asıl ölüm sebebinin yapılan otopsi neticesinde belli olacağı kaydedildi.

Harmancı: Mekanı cennet olsun



Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından “Çalışma arkadaşımız sevgili Fatih’i zamansız yitirmenin acısını yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun.” Diye baş sağlığında bulundu.

Soyalan: Girgin unutulmayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası sanatçılarından, müzisyen Fatih Girgin’in ani ölümü üzüntü yarattı. Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, müzisyen Fatih Girgin’in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan imzasıyla yayımlanan mesajda, genç yaşta hayatını kaybeden Girgin’in vefatının büyük üzüntü yarattığı vurgulandı.

Soyalan mesajında, “Ülkemizin yetiştirdiği başarılı müzisyenlerden olan ve birçok etkinlikte birlikte sahne aldığımız, sanatçı dostumuzu, kardeşimizi çok genç yaşta, ani kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun bizlere bıraktığı güzel anıları, hoş ezgileri hiçbir zaman unutulmayacak. Fatih Girgin’e rahmet dilerken, yaslı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Acımız büyüktür.” ifadelerini kullandı.