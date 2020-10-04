EBA artık KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi kapsamında geliştirilen ve öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak ve eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kurulan eğitsel dijital içerik platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ülkemiz eğitimine kazandırıldı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen uyumlu işbirliği ve çözüm odaklı çalışmalar sonucunda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunuldu.

Bu doğrultuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk video konferans yoluyla hazırlanan protokole imza koydu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza öncesi yaptığı konuşmada, ülkemiz için önemli bir protokole imza koymanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve gelecek nesilleri için el birliği ile bir şeyler yapmanın heyecanını, Kıbrıs Türk Halkına hizmet edebilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.



Öğrenci artışı memnuniyet verici

Öte yandan Bakan Nazım Çavuşoğlu, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarıyla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Çavuşoğlu “Bu yıl üniversitelerimize kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci sayılarının geçen yıla göre yüzde 11 oranında artış göstermesi, küresel ölçekte yaşanan salgın dönemi de göz önüne alındığında memnuniyet vericidir” dedi.KKTC tarihinde ilk kez Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Strateji Belgesi”nin yükseköğrenim geleceğinin planlanması açısından son derece önemli olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, bununla birlikte sistematik çalışmaların bir sonucu olarak YÖDAK’la birlikte hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğü”nün de bu dönemde hayat bulduğunu anımsattı ve yükseköğrenim eylem planı çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını açıkladı.Çavuşoğlu ayrıca YÖK’le gerçekleştirdikleri bilimsel ve güvene dayalı toplantılar sonucunda, KKTC yükseköğretim kurumlarının geleceğine önemli katkılar sağlayacak kararların altına imza attıklarını söyledi.Bakan Çavuşoğlu, Ada Kart ile öğrencilere alışverişlerde indirim, hediye puan, dünyanın her yerinden para çekebilme, kendi aralarında ücretsiz para transferi ve mobil uygulama ile temassız kullanım kolaylığı sağlanacağına da dikkat çekti.

Öğrenci sayısı yüzde 11 arttı

Gelinen noktada tüm yükseköğrenim otoritelerinin olumsuz söylemlerine rağmen inançlarını kaybetmediklerini ve paydaşları ile birlikte kurguladıkları stratejiye ve ortaya koydukları projelere güvendiklerine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Ne mutlu ülkemize ki YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre % 11 oranında öğrenci sayımızı artırdık. Geçen yıl KKTC üniversitelerine 8905 öğrenci yerleşme hakkı kazanırken bu yıl rakamı 10,304’e çıkardık. KKTC’ye ayrılan kontenjanların doluluk oranlarını %64’ten %75’e çıkardık. Tüm istatistik verilerde yükseliş gösteren KKTC yükseköğrenimine bu sonuçların hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Öğrenciler charter seferlerle gelecek

“Hem yeni kayıt yapan hem de eğitimlerine devam eden öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ülkemize getirmek için gerekli çalışmalara katkı koyup en doğrusunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuşan Çavuşoğlu, “9 Ekim ve sonrası için yükseköğrenim öğrencilerine yönelik charter seferler düzenleyip, devletin karantina merkezinde öğrencilerimizi misafir edeceğiz.

Öğrencilerimizin hiç bir şüphesi olmasın, onları güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim almalarına olanak sağlayacağız. Ülkemize geldiklerinde karantina ücretleri de devletimiz tarafından karşılanacaktır” ifadelerine yer verdi.