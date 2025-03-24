120 liraya ‘kesmece’

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domatesin fiyatı 30, patatesin 50 liraya düşerken, yaz meyvesi karpuz kilosu 120 liradan tezgaha konuldu. Üzümü, çilek, nektain haftalardır 230 ile 200 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, kivi 150 liradan alıcı bekledi. Fasulye 200, bezelye 180, kapya biber 120, salatalık ise 100 liradan satışa sunuldu. Pazarın en ucuz ürünü ise bağı 20 liradan satılan marul oldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Nektarin:230 TL
Çilek:220 TL
Fasülye:200 TL
Üzüm: 200 TL
Bezelye: 180 TL
Can erik: 150 TL (paket)
Kivi:150 TL
Karpuz:120 TL kg
Kapya biber:120 TL
Salatalık. 100 TL
Çarli biber: 100 TL
Patlıcan:90 TL
Bakla: 80 TL
Armut:80 TL
Muz: 75 TL
Kabak: 60 TL
Elma:60 TL
Avakado:50 TL
Patates: 50 TL
Havuç: 50 TL
Pancar:50 TL
Portakal: 40 TL
Çiçek lağanası:40 TL (tane)
Domates: 30 TL
Sarma lahana: 30 TL kg
Kuru soğan: 25 TL
Limon: 25 TL
Mandalina: 25 TL
Marul:20 TL
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