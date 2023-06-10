Kamuoyunu bilgilendirdi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Antik Liman ve Kale çevresine yapılan zemin kaplama işinin çok yanlış bir zeminde tartışılmaya başlandığını söyledi, proje ile ilgili bilgilendirme yaptı. Şenkul, projeyi eleştirenlere çağrı yaparak, “Hep birlikte sakin olalım ve projenin bitişini bekleyelim” çağrısı yaptı, geriye dönülemeyecek bir yapısal değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.

Şenkul’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“ Antik Liman ve Kale çevresine yapılmakta olan zemin kaplama işinin çok yanlış bir zeminde tartışılmaya başlandığını gördüğüm için bazı bilgileri paylaşmak gerektiğini düşünüyorum.

1- Proje Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılmaktadır.

2-Proje’nin Mimar ekibi ülkemizin değerli mimarlarından oluşmakta ve Girne Belediyesi Hizmet Binasını tasarlayan ekiptir.

3- Yapılan iş proje ile şuana kadar büyük oranda uyumludur ama kullanılacak taş ve minik çakıllı zemin detayı önemlidir.

4- Benim tespit ettiğim en büyük uyumsuzluk beton şap zemin projede minik çakıllı tasarlanmış fiiliyatta ise düz şap kullanılmıştır.

5- Boş bırakılan çizgiler Projeye uygun olarak Kumyalı Taşı döşenecektir, taşın özelliği de önemlidir.

6- Proje’nin zemin uygulaması başından beri böyledir, şekilsel olarak değişiklik yoktur ancak uygulama farklılığı vardır.

7- Projenin Eski Eserler ile birlikte yürütüldüğünü bilmekle beraber Yak’tan geçip geçmediğini bilmiyoruz.

8- Yapılan işi beğenip beğenmeme özgürlüğümüz ve eleştirme özgürlüğümüz vardır ancak yanlış bilgiler vermememiz gerekmektedir hele ki kentin bir seçilmişi iseniz.

9- Limandaki restorasyon ile ilgili çok sayıda toplantı yapılmıştır Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından buna ek 6 toplantı da belediye olarak biz düzenledik.

10- Her ne kadar proje bizim sorumluluğumuzda olmasa da, beraber bir süreç yönettiğimiz Turizm Bakanlığını yanlış bilgiler üzerinden hedef haline getirilmesini sessizce oturup izlemek yerine sizlerle elimizdeki tüm bilgileri paylaşmayı doğru buldum.”