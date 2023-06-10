Yeni kapılardan söz edilmiyor

Rum Müzakereci Menelaos Menelau, geçiş kapılarının “bölücü hat üzerinde”, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında karşılıklı etkileşim yaratacak bir “çatlak” olduğunu ve Kıbrıs sorununa geçiş noktalarının olmayacağı kapsamlı bir çözüm bulunmasını arzu ettiklerini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da “Kıbrıs Sorunu Araştırmaları Merkezi (KİKEM) Mağusa-Larnaka İlçe Komitesi” tarafından, “Nisan 2003-Nisan 2023 arasında geçiş kapılarının işleyişinin gözden geçirilmesi” konulu etkinlik düzenlendiğini ve etkinlikte, Menelau ile iki toplumlu Geçiş Kapıları Teknik Komitesi Koordinatörü Yorgos Kasulidis’in konuşma yaptığını yazdı.

Kasulidis, geçiş kapılarından 20 yıl boyunca yapılan geçişlerin 140 milyona ulaştığını, yalnızca 2022 yılında 8 milyon geçiş yapıldığını söyledi.

Menelau ise, geçiş kapılarının Güney Kıbrıs’ın AB’ye Katılım Anlaşması 10’uncu protokolü ve Yeşil Hat Tüzüğü zemininde çalıştığını belirterek, tüzüğün içeriğine dair bilgilendirme yaptı.

Habere göre Menelau, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin, geçiş kapılarının iyileştirilmesi ve daha etkin hale gelmesine yönelik ele alması gereken meseleler bulunduğunu ancak bu konuda kısa zaman içinde gelişmelerin yaşanacağı dair bir perspektif bulunmadığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023, 09:44