9 bin lira için başını ağrıttı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Sakarya Bölgesi’nde, bir markette, kasiyer olarak çalışan D.Y.’nin (K-28) satmış olduğu 19 karton sigaradan 9’unun parası olan 9 bin 500 lirayı kasaya koymayarak sirkat ettiği iddia edildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Yusuf Yusufoğluları, 24 Eylül 2025 tarihinde, zanlı D.Y.’nin, çalışmakta olduğu markette, bir müşteriye 19 karton sigara sattığını ve bunların 9 kartonundan elde ettiği 9 bin 500 TL nakit parayı kasaya koymayarak sirkat ettiğini açıkladı.

Zanlının, şikayet üzerine dün gözaltına alındığını aktaran polis, konu paraların zanlının evinde televizyonun üzerinde bulunduğunu ve zanlının suçunu kabul ettiğini ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

