Toplamı 2 milyar 678 milyon

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Eylül ayına ilişkin emekli maaşları ve sosyal yardım ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Hasipoğlu, 26 Eylül 2025 Cuma sabahı itibarıyla toplam 2 milyar 678 milyon Türk Lirası tutarındaki ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi aracılığıyla maaş alan 47.246 sigorta emeklisi için toplam 2 milyar 402 milyon TL ödeme yapılacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden sosyal yardım alan 4.295 vatandaşımıza yönelik olarak 95 milyon TL hesaplara aktarılacak.

Bakanlığa bağlı Çalışma Dairesi’nden engelli maaşı alan 5.850 kişiye toplam 181 milyon TL ödeme gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, ödemelerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bizim için emekli, çalışan ve sosyal destek alan her bir vatandaşımız kıymetlidir. Devletimiz güçlüdür, mali disiplini sağlamdır ve vatandaşımızı hiçbir zaman yalnız bırakmamaktadır.”

