Okuldan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İskele’nin gelecek nesline büyük katkı koyan Hotel ile yapılan anlamlı işbirliği sayesinde bugüne kadar 15 mezuniyet verildi. İskele’deki yarınlarımızın hayatlarına yaptıkları katkılarla dokunan Limak Hotel’in değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkürü borç biliriz” ifadelerine yer verildi.Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025, 15:43
İskele Ticaret Lisesi Öğrencilerinden Limak Cyprus Deluxe Hotele Çıkarma
İskele Ticaret Lisesi 12. sınıf öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da İşletmelerde Beceri Eğitimi uygulamaları kapsamında Limak Hotelde uygulamalı staja başladı
Gençlerimizi otelimizde ağırlamaktan ve onların kariyer yolculuğuna katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Mesleki eğitime verdiğimiz destek, geleceğin turizm profesyonellerini yetiştirmek için attığımız en değerli adımlardan biri.