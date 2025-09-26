İskele Ticaret Lisesi Öğrencilerinden Limak Cyprus Deluxe Hotele Çıkarma 

Okuldan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İskele’nin gelecek nesline büyük katkı koyan Hotel ile yapılan anlamlı işbirliği sayesinde bugüne kadar 15 mezuniyet verildi. İskele’deki yarınlarımızın hayatlarına yaptıkları katkılarla dokunan Limak Hotel’in değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkürü borç biliriz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025, 15:43