İzleyici sanata doydu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kan Kardeşler” müzikali, 24 Eylül Çarşamba akşamı Girne Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluştu.

Festival kapsamında düzenlenen etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Müzikal, etkileyici sahne performansları, özenle hazırlanmış dekor ve kostümler ile güçlü müzikleri sayesinde izleyicilerin beğenisini topladı. Sahnedeki oyuncuların performansı ve koreografiler, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Girne Arkın Group Fest 25’in organizatörleri, festivalin amacı doğrultusunda sanatı kentin her kesimiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, etkinliklerin kültürel hayatın gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirtti. Festivalin, tiyatro, müzik ve sanatsal performanslarıyla kentin kültür-sanat yaşamını zenginleştirdiği vurgulandı.



Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025, 09:54