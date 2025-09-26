Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen Pusu Operasyonu kapsamında bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan Nijeryalı C.V.J.(E-39) ile KKTC vatandaşı K.T.(E-22) ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Narkotik Şubede görevli polis memuru, operasyonun 24 Eylül 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, operasyon sırasında zanlıların tasarrufunda yaklaşık bir kilogram uyuşturucu madde bulundu-ğunu, ayrıca zanlı K. T.’nin üzerinde yapılan aramada cüzdanında gizlenmiş 2 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlı K. T.’nin uyuşturucuyu C. V. J.’den aldığını söylediğini, zanlı C. V. J.’nin ise söz konusu maddeyi K. T. ile birlikte kendisine gönderilen bir konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru; soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade ederek, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, parmak izi incelemesinin yapılacağını, zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzip edi-leceğini, ayrıca cep telefonlarının detaylı incelemeye tabi tutulacağını belirtti. Polis memuru, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.