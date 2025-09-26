İtfaiye Haftası renkli başladı

İtfaiye Haftası, Lefkoşa’da gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Pronto çemberinde saat 18.00’de başlayan yürüyüş Citroen trafik ışıkları yakınında tamamlandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, polis teşkilatından yetkililer, itfaiyeciler, polisler, aileleri ve emekli itfaiyeciler katıldı.

İtfaiye ve kurtarma araçlarının da yer aldığı korteje katılanlara kırmızı karanfil de dağıtıldı. Yürüyüşün ardından, itfaiye ekipleri yüksek binada mahsur kalan şahsı kurtarma tatbikatı yaptı.

İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, etkinlikteki konuşmasında 2022’den bu yana ülkede “İtfaiye Haftası” kapsamında etkinlikler düzenlendiğini, halkı yangınlara karşı bilinçlendirmek, olası yangın durumunda neler yapılması gerektiği ve tedbirlerle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Sanatçı Ziynet Sali de tatbikatı izledi

Öte yandan etkinliğin yapıldığı caddede bulunan Sanatçı Ziynet Sali ve eşi Erkan Erzurumlu da itfaiye ekiplerinin tatbikatını izledi.

Sali, hem vatandaşlar hem de itfaiyecilerle fotoğraf çektirdi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar ile sohbet etti.

Tatbikatın ardından GKK Bandosu ve Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası etkinliği izleyenlere müzik dinletisi sundu.