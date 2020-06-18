Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, "meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda" Meclis'e iletilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Eylemde, "İmzayı At Yetkimi Ver", "Eczacının Pili Bitiyor", "Eczacının İlacı KTEB (değişiklik) Yasa Tasarısıdır", "Sağlığa Siyaseti Karıştırma", "Daha İyi Hizmet İçin Daha Çok Yetki" yazılı pankartlar açtı.

Öksüz: Sonuç alınamazsa ikinci eylem yolda…

eylemde konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, dertlerini birçok kez anlatmak için girişim yaptıklarını ancak bir türlü sonuç alamadıklarını söyledi.

Yasanın değişikliği için yapılan girişim ve görüşmeleri anlatan Öksüz, görmezden gelinen eczacıların eylem yapmak zorunda bırakıldığını, bugün de bir sonuç alamazlarsa ikinci eylemi yapacaklarını söyledi.

Başbakan Tatar, eylemcilerin taleplerini dinledi

Eylem devam ederken, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de eylemcilerin yanına geldi talepleri dinledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da dışarıya çıkarak, birlik başkanından talepleriyle ilgili bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 15:17