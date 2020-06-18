Akıncı başkanları çağırdı

Cumhurbaşkanı Akıncı, seçimin 16 Ağustos’ta yapılması talebini cuma günü parti başkanlarına iletecek

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin başkanlarını 19 Haziran Cuma günü ‪saat 1‬6.00’da toplantıya davet etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin başkanlarını 19 Haziran Cuma günü ‪saat 1‬6.00’da toplantıya davet etti.



Toplantıda, salgının yayılma tehlikesine karşı zorunluluk nedeniyle ve Cumhuriyet Meclisi’nin kararı ile ‪11 Ekim‬’e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin, iki aydan bu yana herhangi bir vakanın olmamasını dikkate alarak daha erken bir tarihte yapılabilmesi konusunu değerlendirilecek.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konu ile ilgili düşüncelerini parti başkanları ile tek tek görüşmesinin ardından konunun birlikte alınabilmesi için toplantı davetini yaptı.