Başbakan ve bakanlar nerede?

Milletvekilleri ikinci denemede nisabı sağladı ve Meclis Genel Kurulu açıldı. İlk denemede nisap sorunu yaşanmış ve genel kurul açılamamıştı.

Hükümet krizinin gölgesinde başlayan genel kurulda gün muhalefetin denetleme günü. Gündeme ilişkin konuşmalar yapılacak ancak hükümet krizi muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit Meclis’in iki saat geç açılmasını eleştirdi. Özyiğit, Başbakan ve bakanların mecliste olmamasını eleştirdi.

Özyiğit, “Karar verin, tamam mı devam mı?” diye sordu ve kürsüden indi.

YDP Başkanı Erhan Arıklı da Meclis'in geç açılmasını eleştirdi. Arıklı, "Memleket 3 gündür çalkalanıyor. Ortada bir leş var onu kim kaldıracak anlaşamıyorsunuz" diyerek hükümeti eleştirdi.

Arıklı, ekonomik paketin konuşulması gerektiğini söyledi.

DP Başkanı Fikri Ataoğlu da ülke gündeminde tartışılması gereken çok önemli konular varken, bazı bakanların Meclis'e gelmemesini eleştirdi. Meclis oturumuna katılmayan bakanların “Perşembe günü saat 11.00’e kadar beklentilerimiz olmazsa biz yokuz” dediklerini savundu

Ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman da “Başbakan yok, HP’li bakanlar da yok. Bizim konuştuklarımıza kim yanıt verecek?” diye sorarak bu durumu eleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 15:06