Operasyonun adı: Tutsak olma

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah Gönyeli’de düzenlenen “Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında satışa hazır paketler halinde 2 kilo 700 gram hintkeneviri, 250 gram kokain ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 27 yaşındaki E.G. tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada operasyonun detayları aktarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru; 30 Haziran 2025 tarihinde zanlının Gönyeli’deki evini uyuşturucu zulası olarak kullandığına dair bilgi aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının ikametgâhına gidildiğini ve kaldığı apartmanın merdivenlerinde inerken tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıyla birlikte ikametgaha girerek, arama yaptıklarını, evde naylon poşetlere sarılı yaklaşık 2 kilo 700 gram hintkeneviri, 250 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdiklerini belirtti. Polis memuru, ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen 4 adet hassas terazi, bir adet öğütücü ve banka kartı bularak, emare aldıklarını kaydetti.

Ele geçirilen maddeler analize gönderilecek

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize, hassas terazi, öğütücü, banka kartı ve naylon poşetlerin parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini, olayla ilgili alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis memuru; zanlıdan izahat istendiğini gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü olarak yaptığı beyanda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu, analize gönderilen maddelerin nevi ve miktarının teyidi için rapor bekleneceğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

