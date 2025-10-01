Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, önceki akşam Ulukışla kavşağında durdurulan bir araçta, Güney Kıbrıs’a kaçak geçiş girişiminde bulunan Afganistan uyruklu S.M.S.’yi yakaladı. Polis, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen N.T. isimli taksi şoförünü de gözaltına aldı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Erol; 29 Eylül’de saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerindeki Ulukışla kavşağı yakınlarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda S.M.S.’nin bir araç içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçmeye çalışırken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı N.T.’nin de meseleyle bağlantılı olarak gözaltına alındığını ve soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep ettiğini aktardı. Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

