401 sürücüye ceza yazıldı

Polis, 3 ilçede gece düzenlenen denetimlerde toplam 3 bin 965 aracı kontrol etti; 401 sürücü çeşitli trafik ihlallerinden rapor edildi, 18 araç trafikten men edildi, Girne’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı. Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanlarında eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre denetimler, önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında yapıldı.

Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik denetimlerinde ise bin 124 araç kontrol edildi.

Girne’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar, oteller ve yoğun halk bölgeleri kontrol edildi. Denetimlerde ülkede yasal statüsü olmayan ve ikamet izinsiz olarak bulunan 3 kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise 2 bin 365 araç kontrol edildi. Denetimlerde 16 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu bölgelerde kontroller yapıldı; olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik denetimlerinde 476 araç kontrol edildi. 2 araç trafikten men edildi.

3 ilçede tespit edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 151

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 67

Muayenesiz araç kullanmak: 10

Aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak: 10

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 7

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 7

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 6

Elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak: 6

Seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak: 12

Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksız araç kullanmak: 2

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 3

Kamu işletme izninde (T) belirtilen kurallara uymamak: 4

Diğer trafik suçları: 291