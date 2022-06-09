Bir ölü 2 yaralı

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde 59 yaşındaki adam tartıştığı 79 yaşındaki amcasını, yengesini ve komşuları olan bir kadını benzin dökerek yaktı.

Rum haber kaynaklarına göre; olay dün saat 12.00 sıralarında Pirgo köyünde meydana geldi.59 yaşındaki zanlı, elinde bir bidon benzin ve pompalı tüfekle yaşlı çiftin evine gitti. Zanlı evin oturma odasına benzin dökerek ateşe verdi. Zanlı evi ateşe verip kaçtıktan sonra 79 yaşındaki Michalakis Dimitriou dışarı çıkmayı başardı. Dimitriou’nun 73 yaşındaki eşi ile arkadaşı evin içerisinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis Michalakis Dimitriou’yu evin verandasında, iki kadını ise evin içerisinde yaralı bir vaziyette tespit etti. Dimitriou hayatını kaybederken, vücutlarında ağır yanıklar oluşan iki kadın hastaneye kaldırıldı. Limasol Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Evi ateşe verip kaçan zanlı olay yerinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta aracının yanında ölü olarak bulundu.

