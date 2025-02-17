Birinin önerdiğini diğeri reddediyor

Eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis haftalık Kathimerini gazetesine verdiği özel röportajda Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmi nitelikli genişletilmiş konferansının, taraflara, konferansın başarısızlık olasılığını ortadan kaldıracak çerçeveye oturtacak bir yol haritası belirleme fırsatı vereceğini söyledi.

Kasulidis “Konferansın, ülkenin yeniden birleştirilmesi hedefli müzakerelerin yeniden başlamasının ilk adımı olacağı” görüşünü ortaya koydu.

Taraflardan biri iki devlet, öteki müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden devam etmesini isterken nasıl ortak zemin bulunabileceği sorulan Kasulidis “Türk tarafında ortak zemin konusunda değişiklik olacaksa, bunun süreç içinde olacağını” belirtti. Kasulidis, bu zemin değişikliğinin “başlamak için takip edilmesi gereken şartlar varmış gibi görünmesin diye peşinen ve a priori (önceden)" olmayacağını kaydetti. Kasuklidis, "aşama ve mekanizmalarla bir yol haritasına girilmesi ancak ortak zemin bulunduğunun önceden ilan edilmemesi gerektiğini” de söyledi. Kasulidis buna “taraflardan birinin ya da diğerinin çok önemli bir tavizi gibi görüneceğini” gerekçe gösterdi.

Hristodulidis’in, konferansın olumlu sonuçlanması için beş öneri sunduğu hatırlatıldığında “kendisinin de sürekli bilgi sızdıranların da dayanmasını ve önerileri açıklamamasını dilerim” diyen Kasulidis, iki taraf arasında kuşku bulunduğunu, birinin önerdiğini diğerinin reddettiğini söyledi.

Kasulidis Hristodulidis’in, önermek ya da süreç devam ederken pratikte uygulamak istediklerine genel bir atıf yapabileceğini ancak bunları öneri olarak sunmaması gerektiğini, aksi halde geçiş kapılarıyla ilgili görüşmede sunduğu öneri paketinin akıbetine uğrayacakları görüşünü ortaya koydu.

Gazetenin “sizce orada ne oldu” sorusuna karşın Kasulidis “Sayın Hristodulidis’in kaygı esas olması gerekirken yine iletişim yönetimi ön plana çıkardı. Sayın Tatar ile görüşme oldu ve Sayın Hristodulidis çıkıp bir öneri paketi sunduğunu söyledi ve ‘ya hep ya hiç’ dedi. Görüşmenin hedefi geçiş noktalarıydı o zaman neden başka konulara girildi? Çünkü iletişim ayağına önem veriyor.” cevabını verdi.