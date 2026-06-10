Sınırda yakalandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Haspolat bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden yasa dışı yollarla KKTC’ye getirildiği tespit edilen yaklaşık bin 900 kilo kırmızı et ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan A.K. (E), “gümrüksüz mal tasarrufu” ve “birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 8 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollarla geçiş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis; zanlının geçiş sırasında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini ve Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Haspolat bölgesinde suçüstü yakalandığını ifade etti. Polis; zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada, Güney Kıbrıs’tan alındığı belirlenen ve gerekli gümrük işlemleri yapılmadan KKTC’ye sokulan yaklaşık bin 900 kilo kırmızı et bulunduğunu açıkladı. Polis, söz konusu ürünlerin emare olarak alındığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru; ele geçirilen etlerin kimlere getirildiğinin araştırıldığını, olayla bağlantılı olabilecek kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Polis ayrıca incelenmesi gereken güvenlik kamerası görüntüleri bulunduğunu ve çok sayıda ifadeye başvurulacağını belirterek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.