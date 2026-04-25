Doktor olacaktı

Suna ERDEN

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olamayınca okulun rektörü, dekanı, başhekimi başta olmak üzere birçok yetkilinin imzasını kopyalayarak, sahte diploma hazırlayan 28 yaşındaki İran uyruklu Faezeh Yosuefzade hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Diplomanın yanı sıra transkript, öğrenci belgeleri ve birçok evrak sahteleyen sanık 10 davadan 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Sanığın, 2015 yılında ülkeye geldiği, üçüncü sınıfta 15 dersten kaldığı, 5 yıllık fakülteyi bitiremeyince 2020’de sahte diploma temin ettiği belirtildi.

Sanığı hapse mahkum eden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararın gerekçelerini açıkladı. Kararı okuyan Heyet Başkanı, sanığın işlediği suçun hem sağlık açısından risklerine değindi hem de üniversitelerin ve hakkıyla mezun olanların itibarına zarar verdiğine değindi.

Yetkililerin imzasını taklit etti

Başkan sanığın 3 Ocak 2020 - 8 Haziran 2023 tarihleri arasında dolandırmak kastıyla ve yetkisi olmaksızın sahte belgeler düzenlediğini belirtti. Başkan, sanığın, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği diploması, diploma eki ve transkript gibi resmi belgeleri sahte olarak hazırladığını; bu belgeler üzerine üniversite ve kamu yetkililerine ait imzaları farklı belgelerden kopyalayarak aktardığını ifade etti. Başkan, sanığın ayrıca, gerçekte Yakın Doğu Üniversitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ait olmayan kaşe ve soğuk mühürler kullanarak belgeleri resmiyet kazandırmaya çalıştığını kaydetti.

Başkan, sanığın söz konusu sahte belgelerde Rektör Ümit Hassan, Dekan Muhammed Mutahhar Ulusoy, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ümit Serdaroğlu, yetkili Beliz Özdiren, Başhekim Hasan Güney Yılmaz ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi personeli Tanguç Özen’e ait imzaları taklit ettiğini belirtti.

İran elçiliğine başvuru yaptı

Mahkeme Başkanı, sanığın 2015 yılında üniversitede eğitimine başladığını ancak başarısız olması nedeniyle eğitiminin okul tarafından sonlandırıldığını, bu nedenle kendisine herhangi bir diploma veya transkript verilmediğini söyledi.

Başkan, sanığın kendisini mezun gibi göstermek amacıyla sahte belgeler hazırladığını, bu belgelerle Güney Kıbrıs’taki İran elçiliğine başvuru yaptığı, elçiliğin diplomanın doğruluğunu teyit etmek amacıyla KKTC makamlarına başvurması üzerine olayın ortaya çıktığını belirtti. Başkan, sanığın

18 Eylül 2025 tarihinde tutuklandığını kaydetti.

Tüm davalardan suçlu bulundu

Mahkeme Başkanı, sanığın aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulunarak mahkum edildiğini açıkladı. Başkan, sanığın mahkum olduğu yetkisiz belge düzenleme suçunun yasada 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti.

Başkan kararda, sanığın sahte diş hekimliği diploması düzenleyerek bu mesleği icra etme niyetinin, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadan insan sağlığına müdahale etme riski taşıdığı ve bunun son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Sanığın sahte diploma yanında sahte transkript de hazırladığını, birçok kişinin imzasını kopyalayarak sistematik şekilde sahtecilik yaptığını ifade eden Başkan, suçun işleniş şeklinin ağır ve organize olmasını sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Bu tür suçlar güvensizliğe neden oluyor

Heyet Başkanı, bu tür suçların aynı üniversiteden hak ederek mezun olan kişileri olumsuz etkilediğini ve toplumda güvensizlik yarattığını belirterek, bu tür sahtekarlıklara hoşgörü gösterilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve verilecek cezanın, benzer suçları işlemeye eğilimli kişiler açısından caydırıcı olması gerektiğini ifade etti.

Başkan, sanığın sabıkasız oluşunu, suçlarını kabul etmesini, mahkemeden özür dilemesini ve nedamet göstermesini hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini belirttikten sonra Faezeh Yosuefzade’yi 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.