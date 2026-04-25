Soruşturma sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında 15 gram eroin türü uyuşturucu madde ile yakalanan A.E. (E-31), ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru İzlem Kasap, 22 Nisan tarihinde saat 19.20 sıralarında alınan bir ihbarda, Gazimağusa’da park halindeki bir araçta ve araç içerisinde bulunan zanlı A.E.’nin tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi elde edildiğini söyledi.

Polis, yapılan çalışmalar sonucunda saat 19.30’da söz konusu aracın Hasan Baraboçolli Sokak üzerinde tespit edildiğini ve zanlının araç içerisinde bulunduğunu belirtti. Zanlının kontrol altına alındıktan sonra araçta yapılan aramada detaylı inceleme gerçekleştirildiğini ifade eden polis, aracın ön sol koltuk ön kısmında, paspasın altında şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 15 gram eroin türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, ele geçirilen maddenin laboratuvar analizine gönderildiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini kaydetti. Zanlının bağlantılarının araştırıldığını, alınması gereken ifadeler ve yapılacak incelemeler bulunduğunu belirten polis, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlı A.E.’nin 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.