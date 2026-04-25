Pişman oldular

Alayköy’de bir petrol istasyonundan 800 TL çalan H.Y. (E) ile K.K. (E) kısa sürede tespit edilerek, tutuklandı. Zanlılar hırsızlık suçundan dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan H.Y.’nin benzer suçlardan birçok sabıkası olduğu belirtildi. K.K.’nin ise benzer değil, farklı suçlardan kaydı, askıda davası olduğu açıklandı. Zanlılardan H.Y. cezaevine gönderilirken, duruşmada olay sırasında alkollü olduklarını, suçu istemeden işlediklerini ve daha sonra pişmanlık duyarak iş yerine gidip parayı geri vermek istediklerini ancak bu sırada polise haber verildiğini söyledi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların 21 Nisan 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonundan 800 TL nakit parayı alıp olay yerinden ayrıldıklarını söyledi. Başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerine ait kamera görüntülerinin temin edilerek incelendiğini belirten polis, zanlıların tespit edilerek 23 Nisan tarihinde tutuklandıklarını ifade etti. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, gerekli tüm beyanların alındığını ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. Zanlı H.Y.’nin daha önce benzer nitelikte birçok sirkat suçundan sabıkası bulunduğunu belirten polis, zanlı K.K.’nin ise farklı suçlardan birden fazla kaydı ve halen askıda bulunan davaları olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, suç işlemeye eğilimli olan zanlı H.Y.’nin tutuklu yargılanmasını, zanlı K.K.’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

İstemeden oldu

Mahkemede söz alan zanlılardan H.Y., olay sırasında alkollü olduklarını öne sürerek, suçu istemeden işlediklerini ve daha sonra pişmanlık duyarak iş yerine gidip parayı geri vermek istediklerini ancak bu sırada polise haber verildiğini söyledi. Mahkeme; zanlı K.K.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç; zanlı H.Y.’nin ise 30 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi.