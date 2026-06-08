Sonuç bekliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides dün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yönelik görüşmelerin yeniden başlatılması çabalarında atılacak sonraki adımlar için "çok spesifik bir planı" olduğunu söyledi.

Baf bölgesindeki Emba köyüne yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hristodulidis, Guterres'in kendisine Mart ayında niyetini bildirdiğini belirtti.

“ Onun çok özel bir planı, özel bir tasarımı var ve ben de onun yaklaşımlarını ve görüşlerini paylaşıyorum” diyen Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bugün yapacağı görüşmeden sonuç beklediğini söyledi.

“Fileleftheros” internet sitesi ve diğer haber sitelerine göre Hristodulidis, Holguin’in adada ve ada dışında yapacağı temasların, Kıbrıs sorununa ilişkin özlü görüşmelerin yeniden başlamasına yol açması temennisinde bulundu.

Holguin’in Kıbrıs dışında gerçekleştireceği temasların “belirleyici öneme” sahip olduğunu söyleyen Hristodulidis, bugün yapacağı görüşmenin “çok önemli” olduğunu tekrarladı.

Hristodulidis, “Holguin, nerede olduğumuzu, müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı genişletilmiş konferans hedefinin başarılmasına nasıl ivme kazandırılacağını görmek için geliyor. Yarınki görüşmeyi bekliyorum ve umarım sonuçlar alınır” ifadesini kullandı.

Holguin’in bir hafta kadar adada kalacağını daha sonra garantör ülkeleri ziyaret edeceğini söyleyen Hristodulidis, özlü müzakerelerin yeniden başlamasına neden olacak olguların yaratılması temennisini yineledi.