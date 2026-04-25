‘Para bulmalıydım’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da evlerinde yapılan aramada el bombası, uyuşturucu, mermi bulunan zanlılar

J.B.A. (E-25) ile E.C.A.O.(E-21) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 6 gün ek süre alınırken, söz hakkı verilen E.C.A.O. “Kötü biri değilim, iş bulamadım, af çıktı, bu nedenle para toplamaya çalışıyordum, normalde uyuşturucu satmıyorum” dedi.

J.B.A. ise odasında bulunan öğütücünün kendisine ait olmadığını söylerken, polis mahkemede olguları yeniden aktardı. Bu arada el bombasının içerisinde patlayıcı olmadığı belirtildi.

Polis, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21.30 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen J.B.A.’nın durdurulduğunu söyledi. Polis memuru; yapılan üst aramasında, zanlının giymekte olduğu eşofmanın cebinde naylona sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının, E.C.A.O. ile birlikte kaldığı Taşkınköy’deki ikametgahta saat 22.20-23.00 saatleri arasında arama yapıldığını ifade etti.

İçerisinde barut yok

Polis, yapılan aramada, yatak odasında bulunan komodin çekmecesi üzerinde foil kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Yine aynı yatak odasında bulunan ahşap dolap çekmecesi içerisinde bir adet mermi çekirdeği, televizyon ünitesi üzerinde içerisinde barut olmayan eğitim tipi savunma sınıfı el bombası ve yatak üzerinde plastik öğütücünün bulunarak emare alındığını kaydeden polis, E.C.A.O.’nun yatak odasında metal öğütücünün tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrollerinde J.B.A.’nın 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren bin 563 gün, E.C.A.O.’nun ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 875 gün süreyle yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

İş bulamadım

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını; ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı E.C.A.O, el bombasının içerisinde patlayıcı madde olmadığını, Tatlısu’da yerde bulup, dekor amaçlı aldığını söyledi. Zanlı ayrıca, “Uyuşturucu satıcısı değilim, kötü bir insan da değilim, iş bulamadım, bulduğum işlerde de paramı vermediler. Kaçak olduğum için şikayetçi olamadım, af çıktı, onun için para topluyordum” dedi.

Zanlı J.B.A. ise “Öğütücü vefat eden ev arkadaşıma ait. Ailesi gelip, eşyalarını almadı” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

