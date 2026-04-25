Başını dolaba vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Derinya Bölgesi’nde, geçtiğimiz çarşamba günü, eşiyle tartışan R.A. isimli zanlının, genç kadının saçını çekerek, başını dolaba vurduğunu ve ardından yere düşürerek ciddi şekilde darp ettiği iddia edildi. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Bulak, 22 Nisan’da, saat 10.30 sıralarında, zanlı R.A.’nın Derinya Bölgesi’nde bulunan evinin bahçesinde, eşi Y.A’nın saçını çekerek dolaba vurduğunu ve yere düşürerek ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve bir kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.