Bugün başlıyor

Güney Kıbrıs’ın “Amelthia” ismiyle anılan, Larnaka limanından Gazze şeridine deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması girişiminin başarıya ulaştığı ve ilk seferin bugün gerçekleştirileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Amelthia Kıbrıs’ın Değerini Uçurdu – Lefkoşa Amelthia’dan Kazandı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin, tamamen başkalarına bağlı bir girişim olan Ameltiha projesinde ısrarının projeyi gerçek kıldığını ve Rum hükümetine büyük kazanımlar sağladığını yazdı. Bu arada Rumların, İngiltere'nin "isminin" projeye dahil edilmesi karşılığında, Kıbrıs konusunda "karşılık" talep ettiği iddiası da Rum basınında yer aldı.

Gazete, projenin uygulamaya konmasındaki en büyük etkenin, son günlerde ABD’nin takındığı tavır olduğunu da vurgularken Türkiye’nin ise, girişimin sonuçsuz kalması için yoğun diplomatik çaba sarf ettiğini öne sürdü.

Rum hükümetinin, söz konusu projeden diplomatik kazanımlar elde ettiğini de vurgulayan gazete, bunun yanı sıra Gazze’ye yapılacak yardımların satın alınması çerçevesinde ekonomik kazanımlar da olacağını aktardı.

ABD’nin Gazze sahil şeridinde, denizden gelecek yardımın boşaltılmasının sağlanacağı bir platform inşa etmeyi amaçladığını ve platform inşasının İsrail tarafından da onaylandığını belirten gazete, söz konusu platformun inşası tamamlanana kadar ise, bölgede kendi ağına sahip olan ve yardımın taşınmasında büyük kolaylık sağlayacak ABD’li insani yardım kuruluşu “World Central Kitchen’a” ait geminin kullanılacağını belirtti.

Yardım malzemeleri yüklendi

Gazete haberinin devamında, Gazze’ye gönderilecek ilk malzemelerin gemiye yüklendiğini ve geminin bugün Gazze’ye doğru yola çıkmasının beklendiğini vurguladı.

Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün söz konusu proje dahilinde olan tüm unsurlara gerçekleştirdikleri ziyaretler ve yaptıkları açıklamalar da geniş şekilde yer aldı.

Gazete ayrıca, AB Komisyonu, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Güney Kıbrıs adına ortak yazılı bir açıklama yapıldığını ve açıklamada, söz konusu girişimin hayata geçmesinde Güney Kıbrıs’ın “öncü faaliyetlerinin belirleyici olduğunun” vurgulandığını da aktardı.

BAE destek verdi

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberi “Amelthia Yolculuğuna Başlıyor” başlığı altında verirken, projenin ABD, İngiltere, BAE gibi güçlü ülkelerin desteği, Yunanistan, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin de katkılarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Haberinde Leyen ve Hristodulidis’in açıklamalarına da geniş yer veren gazete, İngiltere’nin projenin ilk kurucuları olan ülkeler arasında yer almak adına girişimde bulunduğunu iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, İngiltere’nin aslında, projenin öncü ülkeleri arasında yer almadığını ancak Rum hükümeti nezdinde girişimde bulunarak isminin, ortak açıklama yapan ülkeler arasında duyurulmasını talep ettiğini iddia etti.