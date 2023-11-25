Buna dikkat

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Rum ordusuyla Fransa Silahlı Kuvvetleri arasında İHA’lar, deniz ve tank tatbikatları dahil çok yönlü işbirliği anlaşması imzalandı

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   Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Fransa Silahlı Kuvvetleri arasında 2024-25 dönemini kapsayan bir iş birliği programının imzalandığı belirtildi.

   Fileleftheros gazetesi, RMMO Genel Kurmaylığı tarafından yapılan açıklamada; işbirliği anlaşmasında öngörülen programın 2024-25 dönemini kapsadığını yazdı.
Haber göre söz konusu açıklamada, iş birliği programının hem Güney Kıbrıs hem de Fransa’da ortak tatbikatlar, eğitimler ve karşılıklı uzmanlık alanlarında bilgi alışverişi içerdiği belirtildi.
   Ortak tank atışı, insansız hava araçları (İHA), deniz operasyonları, sivillerin tahliyesi ve arama-kurtarma faaliyetleri gibi alanlarda ortak eğitimler gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, iş birliği programının, RMMO mensuplarının düzeyinin yükseltilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması bakımından önemli olduğuna vurgu yapıldı.

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