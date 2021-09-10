Bebek iyi durumda

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın Coronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erhürman, kendisinin test sonucunun ise negatif olduğunu belirtti. Erhürman, bebekleri Toprak’ın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Tufan Erhürman, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda oğulları Toprak’ın genel durumunun iyi olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

“Nilden maalesef pozitif. Ama genel durumu iyi. Nilden'in pozitif olduğunu öğrendikten sonra öğleden sonra yaptırdığım testin sonucuna göre ben negatifim.

Toprak'ımızın da genel durumu şükürler olsun ki iyi. Arayan soran herkese çok teşekkürler. Ne kadar korunmaya çalıştıysak da maalesef biz başarılı olamadık. Lütfen siz başarılı olmak için elinizden geleni yapın. Herkese sağlık dileriz...”