Hastaların yüzde 80’ini aşısız

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Covid-19 nedeniyle hastanede yatan kişilerin aşının önemini gösterdiğini vurgulayarak, “Acil Durumda tedavi görenlerin yüzde 80'i aşısız, yüzde 20'si ise aşılıdır” dedi. Üstel, PCR ve antijen merkezleri ve çalışma saatleriyle ilgili bilgi de verdi, halka maske, mesafe ve hijyen kurallarını hayatın merkezinde tutmaları ve aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Üstel, Covid-19 sürecine değinerek, halkın sağlığı adına verilen özverili hizmetlerin artarak devam ettiğini, salgının son 7 aylık döneminde Sağlık Bakanı olarak ekip arkadaşlarıyla birlikte pandemiyle mücadelesinde yaptıklarını kamuoyunun da bildiğini belirtti.

“Tüm dünyanın sorunu haline gelen bu salgını hep birlikte aşacağız” diyen Üstel, özellikle kapalı alanlarda ve bulunulan her yerde maske, mesafe ve hijyen kurallarını hayatın merkezinde tutarak, en önemli silahlarımızdan biri olan aşı yaptırmayı ihmal etmeyerek elde edilen kazanımların korunabileceğini ve salgının daha fazla ilerlemesinin önlenebileceğini belirtti.

Ekonomiyi korumak için çabalıyoruz

Göreve geldikleri günden bu yana test sayılarını arttırarak geniş taramalar yaptıklarını belirten Üstel, şunları kaydetti:

“Dünyayı saran Covid-19 salgınında ikinci seneyi tamamlamak üzereyiz. Son günlerde delta varyantı hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açtı. Hastaneye yatış ve tedavi süreci, yoğun bakımda yatış süresi de artış gösterdi.

Covid-19’da kurallarla yaşamayı öğrenmeliyiz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti desteği ile elimizde yeterli miktarda aşı var. Aşılarla mücadele ediyoruz. Diğer yandan ekonomiyi korumak için çabalıyoruz. Ülkeyi kapatmak gibi bir durumumuz yok.”

Aşının önemini anlıyoruz

Acil Durum Hastanesi'nde özverili bir çalışma olduğunu, ekibin genişletilmesi için gerekli takviyelerin yapıldığını belirten Üstel, Acil Durum Hastanesi’nde tedavi görenlerin yüzde 80’inin aşısız ve yüzde 20’sinin aşılı olduğu bilgisini vererek, hastanede yatan kişilerin bu oranının aşının önemini bize gösterdiğini ifade etti.

Asya bebek için sürekli iletişim halindeyiz

Üstel, Asya bebeğin sağlık durumu konusunda da açıklamalarda bulundu.

Üstel, “Asya bebeğin ailesi bize müracaat etti. Asya bebek için Sağlık Bakanlığı olarak biz elimizden gelen imkanı sağladık. Bakanlığımızın harekete geçmesi ve TC Elçiliği’nin de desteğiyle TC Ankara Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Ankara’ya gitmiştir ve Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görmektedir. İlacının ne zaman verileceği doktorlar tarafından kadar verilecektir. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Ankara'daki Sağlık Ateşemiz sürekli ilgileniyor. Oradaki doktorlar tedavi şeklini belirliyor” ifadelerini kullandı.

Test merkezleri ve çalışma saatleri

Sağlık Bakanı Üstel, halkın PCR ve antijen testlerini yapabilecekleri merkezler ve çalışma saatlerini şöyle açıkladı:

Lefkoşa: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-13.00 ), Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00).

Gazimağusa: Gazimağusa Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-15.30), Mağusa Magem ( Hafta boyunca Pazar günleri hariç 08.00-14.00).

Girne: Özyalçın PCR merkezi ( Hafta boyunca 08.00-14.00).

Güzelyurt: Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.30).

Lefke: Cengiz Topel Hastanesi ( Hafta içi 09.00- 12.30 )

İskele: Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 12.00-15.00), Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00).

Ücretsiz antijen kriterleri

Antijen testleri ise aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır;

Çift doz aşılı kişiler. Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler. Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler. 18 yaş altında olanlar –( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı ). Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler. Sosyal yardım alanlar.

Yukarıda yer alan kriterlere uyanlara ücretsiz antijen testleri şu merkezlerde yapılmaktadır:

Lefkoşa’da Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi (Hafta boyunca 24 Saat), Lefkoşa -Gönyeli Belediyesi ( Pazartesi- Çarşamba- Cuma 09.00-12.00 ), Değirmenlik Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma – 09.00-13.00);

Gazimağusa’da Maraş Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri (Hafta boyunca 08.00-20.00), Gazimağusa ( Magem ) (08.00-14.00 Pazar hariç hergün), Geçitkale Belediyesi ( Hafta içi hergün 08.30-12.00), Tatlısu Belediyesi ( Pazartesi- Salı- Çarşamba-Cuma 08.00-14.30- Perşembe 08.00-17.30), Yeniboğaziçi Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma 08.30- 12.00);

Girne’de Girne Özyalçın Merkezi ( Hafta boyunca 08.00-14.00), Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ( Hafta boyunca 24 saat).

Güzelyurt’ta Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta arası 09.00-12.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri ( Hafta boyunca 08.00-20.00)

İskele’de Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 12.00-15.00), Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Dispanseri ( Hafta boyunca 24 saat ).