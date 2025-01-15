‘Büyük hata yaptım’

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Nepal uyruklu Laxmi Bishwokarma ile Rekha Nembang’ı aracının bagajında gizlice Kuzey Kıbrıs’a geçiren Kıbrıslı Rum taksici Marinos Arıstodimou dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı, büyük bir hata yaptığını söyleyerek, özür diledi.

Duruşmada zanlının Nepalli kadınlardan 200 euro aldığı ve kuzeye getirdiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Nepal uyruklu Laxmi Bishwokarma ile Rekha Nembang’ın 6 Ocak 2025 tarihinde saat 02.20’de zanlıya ait Güney Kıbrıs plakalı taksi aracın bagajı içerisinde KKTC topraklarına geçtiklerini söyledi.

Polis, Metehan Sınır Kapısından askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçen iki zanlının 8 Ocak 2025 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapacakları esnada görevli muhaceret memuru tarafından KKTC'ye girişleri olmadığı tespit edilerek, tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, Nepal uyruklu zanlıların KKTC’de yasal bağları bulunmadığını, yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini anlattı.

Gerekli araştırma yapıldı

Polis memuru, taksici olan zanlının 11 Ocak’ta Metehan Kara Sınır Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yaparken tutuklandığını, gönüllü ifade verip iki kadını 200 Euro karşılığında kuzeye geçirdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının aleyhinde insan kaçakçılığı suçundan da soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli araştırmanın yapıldığını açıkladı.

Zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirten polis, bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Çok büyük bir yanlış yaptım, bir daha yapmayacağım” dedi.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.