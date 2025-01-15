Önemli uyarı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, şahsına yönelik sosyal medyada hakaretler yağdıran kişinin 150 bin TL para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, şunları belirtti:

“Bir süre önce bazı yolsuzluklara ve sahtekarlıklara karşı mücadelemizden rahatsız olan bir kişi şahsıma yönelik olarak sosyal medyada ağza alınmayacak hakaretler yağdırmıştı. Avukatım aracılığıyla mahkemeye başvurmuştum, karar açıklandı, hakaret eden kişi 150 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Elbet her davanın kendine has özellikleri vardır ancak ibret verici bu tazminat kararının bir nevi emsal teşkil etmesini ve caydırıcı olmasını diliyorum.

İster sosyal medya üzerinden isterse başka şekillerde olsun kimsenin kimseye hakaret etme, küçük düşürücü onurunu zedeleyici söz söyleme hakkı olmadığını herkes bilmelidir.”

