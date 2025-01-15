Hüseyin ÇİÇEK

Ercan-İskele anayolu üzerinde, önceki gün İlmiza Yiğit’in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazadnın ardından tutuklanan kamyon şoförü Azat Babakuryev, ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, zanlının, yolun sağına geçerek şerit ihlali yaptığı açıklandı.

Mahkemeye kazanın oluş şeklini aktaran polis müfettişi Türkeç Soyurtürk, 6 Haziran 2025 tarihinde, saat11.50’de, Ercan- İskele Anayolu’nun 2-3’üncü km’leri arasında, İlmiza Yiğit’in , yönetimindeki MY 951 plakalı motosiklet ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, İskele yol kavşağından dikkatsizce İskele - Ercan Anayoluna çıkış yaptığını ve o esnada anayol üzerinde Ercan istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyreden zanlı Azat Babakuryev yönetimindeki SN 552 plakalı kamyon aracın önünü tıkadığını ve bir kaza meydana geldiğini anlattı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü İlmiza Yiğit’in, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anımsatan polis, zanlının, yolun solunu muhafaza etmeyerek sağ şeride geçtiğini ve kazada katkısal kusurunun bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.