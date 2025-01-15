Kurtul’un kaburgaları kırıldı

Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, dikkatsiz seyreden 64 yaşındaki Ahmet Kurtul isimli sürücünün 84 yaşındaki Reşat Sarp yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 11.00 sıralarında, Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu'nun 7-8'inci kilometreleri arasında meydana geldi.

Kılıçaslan Mevkiinde seyreden Ahmet Kurtul (E-64) yönetimindeki HR 010 plakalı araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçti. Sürücü, bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Reşat Sarp (E-84) yönetimindeki PR 129 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, banket içerisinde çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan PR 129 plakalı araç sürücüsü Reşat Sarp ile HR 010 plakalı araç sürücüsü Ahmet Kurtul, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Özenç Sarp (K-81), Kolan Hastanesinde tedavi altına alındı. Kurtul’un kaburgasında kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığı; akabinde kendi isteği ile taburcu edildiği açıklandı.

