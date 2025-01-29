‘Güvenlik önlemi’

İsrail’in güvenlik gerekçesiyle Baf Havalimanı'na uçuşları yasaklamasıyla ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

İsrail gizli servislerinin olası bir saldırıyla ilgili bilgi almalarının ardından İsrailli üç hava yolu şirketine Baf Havalimanı'na iniş yapmamaları talimatı verdiğini yazan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs uçuşlarına normal şekilde devam edecek söz konusu şirketlerin, uygulanan daha fazla güvenlik tedbirlerinden ötürü Larnaka Havalimanı'na uçacaklarını kaydetti.

Habere göre ismi belirtilmeyen “yetkili bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında, İsrail’in olası bir saldırıyla ilgili bilgilerin ardından bu önlemi aldığını ve uçuşlar için Larnaka’yı tercih ettiğini, çünkü Larnaka Havalimanı'ndaki kontrol araçları ve orada sağlanan güvenliğin açıkça daha yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Gazete “aynı bilgilere dayanarak” Larnaka Havalimanı'nın sahip olduğu ve Baf Havalimanı'nda olmayan güvenlik düzeyiyle ilgili iki sistemin İsrail’in söz konusu kararı almasındaki belirleyici faktörler olduğunu da ifade etti.

Gazete, Larnaka Havalimanı'nda yer alan, ilgili listelerde yer alan şüpheli kişilerin tespit edilmesi ve tanınmasıyla ilgili sitemin yanı sıra insansız hava araçlarının tespit edilmesi ve önlenmesiyle ilgili sistemin (anti drone system) İsrail gizli servislerini İsrail uçaklarının Baf’a inmemesi direktifi vermesine iten şey olduğuna da işaret etti.

Söz konusu kararın yeni bir karar alınana kadar geçerli olacağını kaydeden gazete, bu düzenlemenin uygulanacağı zaman aralığının önceden belirlenmediğini ifade etti.

Habere göre İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği de konuyu teyit ederken, haberde ismi yer almayan büyükelçilik sözcüsü ise açıklamasında İsrail hava yollarının Güney Kıbrıs uçuşlarının geçici olarak Larnaka’ya yapılmasıyla ilgili kararın çeşitli güvenlik meseleleri ışığında alındığını ifade etti.

Söz konusu elçilik sözcüsü, durumun Rum tarafındaki yerel makamlarla iş birliği içerisinde yakından takip edilmeye ve değerlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

