Hükümet uyum  içinde çalışıyor

Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel ile Bakan Arıklı, dün saat 12.00’de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na yaptıkları inceleme ziyaretinde ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu’dan bilgi aldı, ardından basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, hükümetin programında yazanları birer birer yerine getirdiğini vurguladı.

2011 yılından beridir Çevre Yolu projesinin hayat bulamadığını, istimlak problemlerinden dolayı kaldığını belirten Üstel, “Biz dedik ki insanımıza ‘nerede bir yarım proje kaldıysa önceliğimiz oralardır.’ Bu yonca kavşağı da öncelik verdiğimiz, geçmişten kalan yarım projelerden bir tanesidir. Bu yonca kavşağını bizim hükümetimiz yapacak.” dedi.

Yolun Güzelyurt yoluna bağlantısı ile ilgili tüm istimlak sorunlarını çözdüklerini ve haziran sonuna doğru Güzelyurt yoluna bağlantı yolunun da biteceğini aktaran Üstel, insanların trafikte sıkıntı yaşadığına işaret ederek yol projelerine öncelik verdiklerini söyledi.

Üstel, Trafik Komisyonu ile toplantı yaptıklarını da bildirerek, “Trafikte yaşanan sıkıntıların birer birer önünü açacağız ki bundan sonra insanımızın trafikte daha güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlayalım.” dedi.

Arıklı: Temmuzda yol kullanıma açılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin ülke trafiğini ciddi şekilde rahatlatacağını kaydetti. Köprünün nisan ayında biteceğini, 20 Temmuz’a kadar ise yolun Alayköy’e bağlantı kısmının tamamlanacağını belirten Arıklı, temmuz itibarıyla yolun kullanıma tamamen açılacağını aktardı.

Dağ yolu genişletiliyor

Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Girne Doğu Çevre Yolu ile Lefkoşa- Girne dağ yolu projelerinin son durumunu yerinde inceledi

Verilen bilgiye göre Dağ yolunun genişletilmesi çalışmalarına bugün başlanacak... İstimlak sorunları nedeniyle yolun bir kısmı 2, bazı bölümleri ise 3 şerit olarak düzenlenecek

İnceleme sırasında Üstel ve Arıklı’ya Çatalköy - Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, Karayolları Dairesi Müdürü Kâzım Kafaoğlu ile diğer yetkililer eşlik etti.

Çatalköy – Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok inceleme sırasında yaptığı açıklamada, adeta halk için bir “çile yoluna” dönüşen yolun yeniden düzenlenerek rahatlatılması adına iki yıldır süren çalışmaların artık son noktasına geldiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Girne Doğu Çevre Yolu’nun, Girne Acapulco kavşağı arasını kullananlara daha rahat ve konforlu sürüş imkânı sağlayacağını anlatarak, 7,9 kilometrelik Karakum, Çatalköy, Esentepe’yi kapsayacak yol güzergâhında 5 dönel kavşak (çember), bir alt geçit, 15 kilometre kaldırım ve 8 menfez, 16 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattı da içereceğini kaydetti.

Üstel: Hedef 2026’da daha çağdaş yollar

Başbakan Ünal Üstel ise, ihalesi 2011 yılında çıkan ama geçmiş hükümetlerin sıkıntılardan dolayı gündemine bir türlü giremeyen Acapulco kavşağı-Girne yolu yapımı için ilk adımı dün attıklarını belirtti.

Üstel, bu çalışmayla Girne bölgesinde 2011’den yarım kalan tüm projeleri tamamlamış olacaklarını da aktararak, Hükümet olarak nerede bir trafik sorunu varsa, önceliği oraya vereceklerini kaydetti.

Hükümet olarak, öncelikli ana arterler ve trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı yollarda ışıklandırma ve yol işaretlemelerinin yapılmasına yönelik projelere de start verildiğini kaydeden Üstel, hedeflerinin 2026 yılında ülke yollarında daha güvenli ve çağdaş bir trafik yaratmak olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025, 09:57