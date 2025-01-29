Erken seçim zor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, halkın beklentisinin ekonomik tedbir olduğunu söyledi.

Taçoy, halkın beklentilerinin önemli olduğunu söyledi ve “ben halkın ne istediğini biliyorum” dedi.

Verilen bilgiye göre, Taçoy, halkın beklentilerini ekonomik tedbir, denetim, fiyatlarda istikrar ve sosyal istikrar şeklinde sıraladı ve sosyo-ekonomik ortamda güven sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hasan Taçoy, başta seçim ve halkoylaması yasası olmak üzere, siyasete etki eden birçok yasada yapılması gereken güncellemeler olduğunun altını çizerek, kısır tartışmaların yapılan önemli işlerin önünü kapattığını söyledi.

Kurultay sonrası Genel Başkan Üstel ile sürekli konuştuğunu ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulunduğunu ifade eden Taçoy, “ne olup bittiğini kendi aramızda konuşuyoruz. Şu an bir rakip durumunda değiliz. Bir bütünlük sergilemek yerine tartışma yaratmak peşinde koşarsam bu direkt olarak tabana sirayet eder. Tabanda yaratacağı huzursuzluk da partinin gidişatını olumsuz etkiler. Bunların yaşanmaması ve partiyi toparlamak adına Başbakan’a karşı bir saygılı duruş içerisinde olmam gerektiği noktasındayım. Kurultayda yaşanan her şeyi çok iyi biliyorum, hatta elimde görüntüler de var. Ama bunları sürgit ettirmenin partiye ne kadar zarar getireceğini iyi hesaplayan birisi olarak partime zarar verecek değil, yarar sağlayacak bir duruş sergileyeceğim” dedi.

“Her işin bir hesabı-kitabı var”

Taçoy, erken seçim kararını koalisyon ortaklarının birlikte alması gerektiğinin altını çizerek, “Her işin bir hesabı-kitabı var. Ben bu yüzden bazı şeyleri içime sindiremiyorum ve karşı çıkıyorum” ifadesini kullandı.

Hükümetin devam edeceği inancını dile getiren Taçoy, YDP’nin ayrılması durumunda bile yoluna devam edebilecek bir hükümet yapısı bulunduğuna dikkat çekti.

Taçoy, siyasette en kötü şeyin diyalogsuzluk olduğunu ifade ederek, farklı görüşte olsalar bile taraflar arasındaki iletişimsizliğin büyük sancılar doğuracağını anlattı.

