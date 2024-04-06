Tatil başladı

Esengül AYKAÇ

Otelciler Birliği başkanı Dimağ Çağıner, Ramazan Bayramı süresince Kuzey Kıbrıs’taki otellerin ortalama yüzde 66 dolulukla çalışacağını açıkladı.

Çağıner 106 otelden 12 tanesinin yüzde yüz dolulukla hizmet vereceğini belirtirken, 42 tesiste doluluk oranının yüzde 60 ile 99 arasında olacağını duyurdu.

Küçük otellerin doluluk oranı ise ortalama yüzde 49 olacak.

Uzun bayram tatili süresince mali durumu iyi olan yerli halkın ise daha çok Avrupa turlarına ilgi gösterdiği öğrenildi.

Diyalog muhabirine konuşan tur operatörleri özellikle İtalya ve İspanya turlarının ilgi gördüğünü, bu yıl Türkiye’yi seçenlerin sayısında azalma olduğunu söyledi. Tur operatörleri, Avrupa turlarının kişi başı 500 Euro’dan başladığını kaydetti.

Ne dediler?..

Salahi Şeneyler (Travel Time Turizm Satış Danışmanı)

“Bayram tatili için hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya yoğun talep var. KKTC vatandaşları Malta, İtalya, Balkan turları ve İspanya turlarını tercih ediyor. Ancak geçmiş yıllara göre ise talepler düşük. Tur fiyatları Türkiye’ye gidişlerde 9 bin TL’den başlayıp 17 bin TL’ye, Avrupa turları ise 300 Euro’dan başlayıp bin 5 bin Euro’ya kadar çıkıyor.”



Şeyda Orak (Polatkan Turizm Satış, Rezervasyon Sorumlusu)

“Geçmiş yıllara oranla yoğunluk azaldı. KKTC vatandaşları İtalya ve Paris’i tercih ediyor. Türkiye’de ise Kapadokya’ya seyahat ediliyor. Türkiye seyahatleri 15 bin TL’den başlıyor ve 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Avrupa’ya seyahatler ise 500 Euro’dan başlayıp ülkelere göre ise fiyatlar değişiyor.”



Ömer Alkan (Pazzle Travel Departman Müdürü)

“Otellerde doluluk oranı ekonomik kriz yüzünden beklentilerin altında kalıyor. KKTC vatandaşları Avrupa’dan en fazla İtalya, İspanya ve Kuzey Amerika’ya seyahat ediyor. KKTC vatandaşları Türkiye’de ise en fazla İzmir’e gitmeyi tercih ediyor. Avrupa turları en düşük 399 Euro en yüksek 5 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Türkiye turları ise 8-9 bin TL’den başlıyor, 40-50 bin TL’ye kadar çıkıyor.”



Mehmet Barkınay (Neşeli Turizm Direktörü)

“Bu bayramda en fazla yurt dışına talep var. Yurt içine talep çok fazla değil. Otellerin bu yıl doluluk oranları da düşük.KKTC vatandaşları ise en fazla İtalya’yı tercih ediyor. İkinci tercih edilen yer ise Dubai. Geçmiş yıllara göre talep çok düşük. Bu yıl Euro’nun da yüksek olmasından kaynaklı Larnaka tercih edildi. Yine de güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum. İtalya tur satışlarımız 499 Euro’dan başlarken, Dubai turu satışımız 399 Euro, Taylan turu ise bin 199 Euro’ya satıldı. Türkiye’ye ise en düşük 12-13 bin TL civarında tur sattık. Artan bilet fiyatları yüzünden Türkiye turları fazla rağbet görmüyor. Az da olsa İzmir ve İstanbul’a satışımız oldu.”



Özlem Tanrıver (Sayar Turizmden Turlar Sorumlusu)

“Bayramda KKTC vatandaşları en fazla Avrupa’yı tercih etti. Türkiye’de bilet fiyatlarının yüksek olması ve depremden dolayı talep düşük kaldı. Bayram beklentilerimizi karşılamadı. Avrupa seyahatlerinde en fazla gemi turları tercih edildi. Kara turlarında ise Dubai, Balkanlar tercih ilk sırada yer aldı. Avrupa turları bin 500 Euro’dan başlıyor. Gemi turlarında ise bu fiyatlar yükseliyor. Gemi turları 2 bin 300 Euro’ya kadar çıkıyor. Türkiye’de en fazla Kapadokya ve Abant tercih edildi. Bu turların kişi başı fiyatı ise en düşük 12 bin TL en yüksek 15 bin TL civarında.”