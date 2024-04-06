Niyetleri anlaşılmadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıktan kısa süre sonra araçlarında yapılan aramada 2 adet tabanca, şarjör ve 9 adet mermi bulunan Kıbrıslı Rum Antonis Artemi ve Spyros Spyrou teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, silahları kuzeye getirme nedenlerine dair mahkemeye olgu sunulmadı.

Olguları aktaran polis, zanlıların 26 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında KST 244 plakalı araç ile Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine Metehan Sosyal Konutlar park yerine giden zanlıların aracında sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğunda bulunan çanta içerisinde 9 adet 7.65 mm mermi, bir adet 7.65 mm çapında Retay X marka tabanca, yine aracın arka koltuğunun arasında bulunan gizli bölmede bir adet 9 mm çapında tabanca tespit edilerek emare alındığını açıkladı. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlıların 27 Mart 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde zanlıların cep telefonlarının DATA İnceleme Şubesine, silahların ise balistik incelemeye gönderildiğini belirtti.

Polis, zanlının 29 Mart tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru, bu süre içerisinde ise balistik raporun alındığını, silahların çalışır durumda olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, cep telefon dökümlerinin ise henüz alınmadığını kaydetti.

Polis, zanlıların Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, KKTC’de kalıcı bir bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Zanlıların avukatları ise içerisinde silahların olduğu siyah çantanın üzerinde parmak izi incelemesi yapılmadığını belirterek, bu yönde de polisin soruşturma yapmasını istedi.

Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.