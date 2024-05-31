Bugün törenle uğurlanacak

Tıp doktoru, eski milletvekili, akademisyen ve yazar Doç. Dr. Nazım Beratlı, hayatını kaybetti. b

Kalp rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki Beratlı, dün sabah kontrol amaçlı gittiği Cengiz Topel Hastanesi’nde ağırlaşarak hayata veda etti. Nazım Beratlı’nın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Cengiz Topel Hastanesi’nde görevli, Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rasım Enar’ın verdiği bilgiye göre, Beratlı “ani kalp ölümü” nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dr. Enar, bilinen koroner kalp hastalığı olan ve daha önce bypass ameliyatı geçiren Beratlı’nın göğüs ağrılarının üç-beş gün önce başladığını, sabah hastanedeki muayenesinde EKG çekilirken kalbinin durduğunu açıkladı.

Mecliste tören düzenlenecek

Beratlı için bugün Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlenecek.

Tören, Meclis bahçesinde saat 10.30’da yapılacak.

Nazım Beratlı’nın ailesinden alınan bilgiye göre, Beratlı öğle namazına müteakip Lefke’de toprağa verilecek.

“Dönüşte yazarım”

Beratlı, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından “Prof.Dr. Rasim Enar’a kontrol olmaya gidiyorum. Dönüşte gene yazarım size de” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Nazım Beratlı kimdir?

1952 yılında Lefke’de doğdu. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Üç yıl pratisyen hekim olarak çalıştı. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı. 1979’dan itibaren hekim olarak çalıştı.

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı, kitaplar yayımladı, akademisyen olarak çalıştı.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Güzelyurt Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009 tarihinde bu görevi sona erdi.

Beratlı, köşe yazarlığı ve akademisyenlik yanında müzikle de uğraşıyordu.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024, 10:03