4.5 yıl yatacak

Lefkoşa’da uyuşturucu satıcılarının bıraktığı zulayı alırken suçüstü yakalanan 23 yaşındaki Yusuf Açıkel hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde biri 15, diğeri 18 yıl hapis öngören iki davadan yargılanan sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda sanığın genç ve sabıkasız olması hafifletici etken oldu.

Kararı okuyan yargıç, sanığın hintkeneviri ve kokain alma ve tasarrufu suçlarından yargılandığını söyledi.

Yargıç, 1 Mart 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün Ortaköy’de bir toprak alanda şüpheli maddelerin bulunduğuna dair bilgi aldığını belirtti.

Yargıç, yapılan kontrolde 9 ayrı poşette 355 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Ağır ceza yargıcı, yine bölgede kayaların altına gizlenmiş sırt çantasının içinde 12 ayrı paket halinde 150 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucunun emare alındığını kaydetti. Yargıç, söz konusu yerde pusu görevine başlandığını, bir süre sonra Yusuf Açıkel’in aracıyla geldiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Yargıç, tutuklanan sanığın ifadesinde E.T.’nin talimatı ile uyuşturucuyu almaya geldiğini söylediğini belirtti.

Uyuşturucu suçlarının yaygın, toplum sağlığını tehdit eden bir suç olduğunu kaydeden yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Yargıç, sanığın yargılandığı 335 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçunun 15, kokain bulundurma suçunun ise 18 yıl hapis cezası öngördüğünü ifade etti.

Yargıç, sanığın genç ve sabıkasız oluşunu dikkate alarak, mahkum olduğu davalardan 4 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.