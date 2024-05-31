Hayytmurat da yakalandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir marketin otoparkında düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve mermilerle ilgili Hayytmurat Hudaybergenov da tutuklandı.

Operasyonda tutuklanan ve 22 Mayıs’ta teminata bağlanan Babajan Ergeshev, Babajan Hudayberdiyev ve Halil Kayalar’ın suç ortağı olduğu belirtilen Hayytmurat Hudaybergenov dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerinin 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir markerin otoparkına operasyon düzenlediklerini anımsattı.

Polis, operasyonda Babajan Ergeshev’in kullanımındaki VA 961 plakalı araç içerinde bir adet Sig Sauer marka 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 9 mm canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, Babajan Ergeshev ile olay yerinde bulunan Babajan Hudayberdiyev’in tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Babajan Ergeshev’in silahı kendisine gönderilen konum üzerine Yeşilköy’de temin ettiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Ergeshev’in tabancayı alması için İlhan Kayalar ile Hayytmurat Hudaybergeno’un yardım ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, diğer 3 zanlının geçtiğimiz hafta teminata bağlandığını anımsattı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hayytmurat Hudaybergenov hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.