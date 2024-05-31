Patates 100 lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Perşembe günleri terminale kurulan halk pazarında, sebze ve meyve fiyatları cep yaktı. En pahalı meyve kilosu kiraz 250 lirayla kiraz olurken, çilek 150 liradan alıcı bekledi. pazarda fasulye 170, patates 100 liradan satıldı. Kırmızı etin de pahalı olduğu ülkemizde, vatandaşlar “artık fırın kebabı pişirmek hayal” şeklinde konuştu. Vatandaşlar, en ucuz pazar yeri olan Perşembe Pazarı’nda bile fiyatların yüksek olduğunu ve ceplerinin yandığını ifade etti.

Perşembe pazarında dün fiyatlar şöyleydi:

Kiraz: 250 TL

Fasulye: 170 TL

Taze nohut: 150 TL

Çilek: 150 TL

Yerli mantar: 100 TL

Nektarin: 100 TL

Kivi: 100 TL

Tatlı patates: 100 TL

Kırmızı soğan: 65 TL

Mango (tane): 60 TL

Limon: 50 TL

Elma: 45 TL



