Patates 100 lira

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da Perşembe günleri terminale kurulan halk pazarında, sebze ve meyve fiyatları cep yaktı. En pahalı meyve kilosu kiraz 250 lirayla kiraz olurken, çilek 150 liradan alıcı bekledi. pazarda fasulye 170, patates 100 liradan satıldı. Kırmızı etin de pahalı olduğu ülkemizde, vatandaşlar “artık fırın kebabı pişirmek hayal” şeklinde konuştu. Vatandaşlar, en ucuz pazar yeri olan Perşembe Pazarı’nda bile fiyatların yüksek olduğunu ve ceplerinin yandığını ifade etti.
Perşembe pazarında dün fiyatlar şöyleydi:
Kiraz: 250 TL
Fasulye: 170 TL
Taze nohut: 150 TL
Çilek: 150 TL
Yerli mantar: 100 TL
Nektarin: 100 TL
Kivi: 100 TL
Tatlı patates: 100 TL
Kırmızı soğan: 65 TL
Mango (tane): 60 TL
Limon: 50 TL
Elma: 45 TL
Hamdolsun!