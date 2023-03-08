3 yıldır kaçak yaşıyorlardı

Lefkoşa’da evini bastıkları şahsı darp ettikten sonra para ve telefonunu alan Nijeryalı Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve Blessed Agota dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, darp, soygun, zorla adam kaçırma, sirkat suçlarından tutuklanan zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdükleri belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olguları yeniden aktararak, teminat talep etti. Polis memuru, Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve Blessed Agota’nın 2 Mart 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa Devlet Hastanesi arkasında bulunan bir apartmanda kalan Anthony Martins Idaudu’nun ikametgahına baskın yaptıklarını söyledi.

Polis, kendileriyle barışmak istemediği gerekçesiyle Idaudu’yu ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis memuru, zanlıların, 5 bin TL ve bin 450 Dolar değerindeki iPphone 13 pro max marka cep telefonunu alıp soygun suçunu işledikten Idaudu’yu zorla evden çıkartıp, Lefkoşa Devlet Hastanesi önüne götürtüp bıraktıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların taksiye binerek olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve Blessed Agota’nın tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini, ayrıca yapılan muhacaret kontrolünde ülkede kaçak olarak bulunduklarını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıları 2 ayı aşmayan bir süreyle yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.