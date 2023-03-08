Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın son bir ayda kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veysel Kandilci, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Tutuklama talep eden polis, olguları aktarırken, söz hakkı alan zanlı “Alkollüydüm” diyerek pes dedirten bir savunma yaptı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, zanlının, 3 Şubat 2023 tarihinde, saat 23.50’de, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, üniversite kampüsü yakınlarında, E.V.A isimli genç kadının arkasından yaklaşarak, kalçasına eliyle vurup okşayarak cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi.

Özbilen, zanlının 1 Mart 2023 tarihinde, yine aynı bölgede saat 01.00 sıralarında, K.S. isimli kadına yaklaşıp, cinsel organına dokunarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Özbilen, zanlının, incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve dün itibarı ile işyerinde gözaltına alındığını belirtti. Bölgede son bir ay içerisinde benzeri 3 şikayet daha olduğunu ve tarif edilen eşkalin zanlıya benzediğini bildiren Özbilen, meselenin ciddiyetine vurgu yaptı ve soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “Özür dilerim, alkollüydüm” diyerek kendini savundu.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.