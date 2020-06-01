Cinayet şüphesi var

Güney Kıbrıs’ta dün akşam sıralarında bir dairede iki ceset bulundu. Lefkoşa'nın merkezindeki bir apartman dairesinde bulunan cesetlerden birinin kadın, diğerinin erkek olduğu belirtildi. Kadın olanının Asya kökenli olduğu açıklandı.

Rum haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; apartman sakinlerinin ihbarı üzerine dün saat 18.00 sıralarında olay yerine giden polis, dairenin bir odasında boğazı kesilmiş kadın, başka bir odada da ellerinde kesikler ve bıçak olan erkek cesedi buldu.

Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kıbrıslı Rum Dimitris Dimitriou, olay yerinde yaptığı açıklamada, ölü bulunan erkek şahsın elinde bıçak olduğunu söyledi.

Dimitriou, diğer odada bulunan ve boğazında kesikler olan kadın cesedinin ise Asya kökenli olduğunu belirtti.

Polis, kadının cinayete kurban gittiğini düşünürken, olayın araştırıldığı kaydedildi.