Meclis'te eskiye dönüş

Meclis’in salı günü yapılan denetim günü artık Perşembe günü yapılacak

Meclis'te eskiye dönüş
banner432

Meclis Genel Kurulu Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Genel kurulda Salı günleri yapılan denetim görevinin Perşembe gününe alınması kararı alındı. Karar partilerin ortak mutabakatıyla oy birliği ile geçti.
Perşembe günü tam gün mesai olması nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karne ve diplomalar ne zaman alınacak?
Karne ve diplomalar ne zaman alınacak?
  1. EĞİTİM