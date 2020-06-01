Meclis'te eskiye dönüş

Meclis Genel Kurulu Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Genel kurulda Salı günleri yapılan denetim görevinin Perşembe gününe alınması kararı alındı. Karar partilerin ortak mutabakatıyla oy birliği ile geçti.

Perşembe günü tam gün mesai olması nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.